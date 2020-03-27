Сегодня "Укрзализныця" выполнит спецрейс для эвакуации украинцев из Москвы

1917 49
укрзализныця

Акционерная компания "Укрзализныця" 27 марта выполнит спецрейс по маршруту Киев – Москва - Киев для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер в связи с карантином не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, а прибудет в Киев 29 марта в 7:32. Сообщается, что билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину из США хотят вернуться 982 гражданина и пока непонятно, смогут ли, - Ельченко

Коронавирус и карантин
карантин Москва Россия Укрзализныця эвакуация COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16 Петро Оленев
Дуру Марувшу не забудьте прихватить. И скиньте с поезда под Ростовом. Шоб по приколу в инстаграм
показать весь комментарий
27.03.2020 11:07
+12 Лариса fb3d953c
Пусть те кто в период агрессии поехал в Кацапию работать, там и остаются. Нечего их тащить сюда из Москвы, которая вся поголовно инфицирована коронавирусом. Зеленые просто уроды и вредят Укроаине, со всего мира тянут инфицированных и даже не посылают на изоляцию, на тесты, не контролируют их самоизоляцию. Привезли, выгрузили и все. А чего же раньше Скалецкая сидела с контактными 14 дней в карантине в Санжарах? Не работала,а развлекала всю страну. Сейчас коронавирус поменялся или зеленые мозги поменялись?
показать весь комментарий
27.03.2020 11:17
+10 Петро Оленев
В Дыныру. Пусть там карантинят.
показать весь комментарий
27.03.2020 11:08
Смотреть комментарии