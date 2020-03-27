АМКУ запретил мобильным операторам повышать тарифы и закрывать дешевые пакеты

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АМКУ запретил мобильным операторам повышать тарифы и закрывать дешевые пакеты

Антимонопольный комитет Украины обязал трех крупнейших мобильных операторов Украины оставить без изменений тарифы на мобильную связь и интернет.

Об этом говорится в опубликованных обязательных рекомендациях АМКУ, передает Цензор.НЕТ.

Антимонопольный комитет считает, что изменение тарифных планов мобильными операторами, закрытие дешевых тарифных планов или принудительный перевод граждан на более дорогие - это нарушение условий честной конкуренции и злоупотребление компаниями своим доминирующим положением на рынке.

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Более того, АМКУ отмечает, что такие действия мобильных операторов могут сделать невозможным получение своевременной информации украинцами, которые на время карантина вынуждены самоизолироваться и работать из дома.

"В связи с внедрением ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), предотвращать нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в частности воздержаться от повышения стоимости тарифных планов, закрытия социальных, дешевых, минимальных тарифных планов, автоматического (принудительного) перевода абонентов на более дорогой тарифный план, ухудшения качества предоставления услуг", - говорится в рекомендациях АМКУ мобильным операторам.

Рекомендации Антимонопольного комитета компаниям "Киевстар", "ВФ Украина" и "лайфсел" являются обязательными для исполнения.

Коронавирус и карантин
карантин мобильная связь тарифы Антимонопольный комитет COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+24 Василь Грім
Очень своевременное решение, учитывая то что мобильные операторы уже давно позакрывали дешёвые пакеты и сейчас у них лишь действуют пакеты с максимальными тарифами.
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27.03.2020 11:14
+19 Zemych
Шо он там запретил, если всратый Киевстар ещё в декабре - январе всех принудительно перевёл на дорогие пакеты?
Шо они теперь- обратно переведут и деньги мне вернут?
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27.03.2020 11:15
+13 Dmytro Shevchenko
Поздно, они уже все дешевые пакеты позакрывали. Сейчас старт от 120 грн за пакет пустышку.
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27.03.2020 11:18
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