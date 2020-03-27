"Суспильне" будет транслировать богослужения и обрядовые мероприятия украинских церквей
Чтобы помочь верующим удовлетворить духовные потребности во время карантина "UA: Суспильне" планирует транслировать богослужения и обрядовые мероприятия Римско-католической церкви Украины, Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и других церквей.
Об этом сообщила пресс-служба вещателя, передает Цензор.НЕТ.
Еженедельно в течение карантина трансляцию богослужений можно смотреть на UA: Первый, UA: Культура, UA: Крым и на региональных платформах "Общественного".
27 марта на телеканале UA: Крым будут транслировать:
- 10:00 — Пятничная проповедь из Киевской соборной мечети "Ар-Рахма", организованная Духовным управлением мусульман Украины;
- 12:00 — Пятничная проповедь Муфтия мусульман Крыма.
Каждую субботу с 28 марта в 10:00 на телеканале UA: Культура будут показывать Богослужение Церкви адвентистов седьмого дня.
Каждое воскресенье с 29 марта на телеканалах UA: Первый, UA: Крым и на всех региональных филиалах "Общественного" будут транслировать:
- с 9:30 до 10:00 — Воскресная святая месса Римско-Католической церкви в Украине;
- с 10:00 до 11:30 — Божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной Церкви Украины и всеукраинская молитва;
- с 11:30 до 12:30 — Воскресная литургия Украинской Греко-Католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.
Каждое воскресенье с 29 марта на телеканале UA: Культура:
- с 12:30 — Воскресное богослужение Церкви евангельских христиан-баптистов;
- с 13:00 — Воскресное богослужение Украинской Евангельской церкви;
- с 13:30 — Воскресное богослужение Украинской Церкви христиан веры евангельской.
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