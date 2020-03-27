"Суспильне" будет транслировать богослужения и обрядовые мероприятия украинских церквей

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Чтобы помочь верующим удовлетворить духовные потребности во время карантина "UA: Суспильне" планирует транслировать богослужения и обрядовые мероприятия Римско-католической церкви Украины, Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и других церквей.

Об этом сообщила пресс-служба вещателя, передает Цензор.НЕТ.

Еженедельно в течение карантина трансляцию богослужений можно смотреть на UA: Первый, UA: Культура, UA: Крым и на региональных платформах "Общественного".

27 марта на телеканале UA: Крым будут транслировать:

10:00 — Пятничная проповедь из Киевской соборной мечети "Ар-Рахма", организованная Духовным управлением мусульман Украины;

12:00 — Пятничная проповедь Муфтия мусульман Крыма.

Каждую субботу с 28 марта в 10:00 на телеканале UA: Культура будут показывать Богослужение Церкви адвентистов седьмого дня.

Каждое воскресенье с 29 марта на телеканалах UA: Первый, UA: Крым и на всех региональных филиалах "Общественного" будут транслировать:

с 9:30 до 10:00 — Воскресная святая месса Римско-Католической церкви в Украине;

с 10:00 до 11:30 — Божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной Церкви Украины и всеукраинская молитва;

с 11:30 до 12:30 — Воскресная литургия Украинской Греко-Католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.

Каждое воскресенье с 29 марта на телеканале UA: Культура:

с 12:30 — Воскресное богослужение Церкви евангельских христиан-баптистов;

с 13:00 — Воскресное богослужение Украинской Евангельской церкви;

с 13:30 — Воскресное богослужение Украинской Церкви христиан веры евангельской.

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