11-летний ребенок с COVID-19 на Тернопольщине в средне-тяжелом состоянии с положительной динамикой

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Состояние ребенка, госпитализированного с диагнозом COVID-19 средне-тяжелое. Пневмонии у него нет.

Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00, 27 марта, состояние одиннадцатилетнего ребенка - средне-тяжелое с положительной динамикой. Пневмонии у ребенка нет", - говорится в сообщении.

В таком же состоянии и мама. Она находится вместе с ребенком в отдельном боксе инфекционного отделения.

Отмечается, что еще три подозрения на COVID-19 в Тернопольской детской городской больнице не подтвердились. Ожидаются результаты лабораторных исследований еще одного ребенка.

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