Варченко и Буряк покинут ГБР, должность директора пока под вопросом, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По данным источников, в ближайшее время ожидается увольнение начальников управлений ГБР Ольги Варченко и Александра Буряка, они покинут структуру. Не исключено, что Варченко сможет продолжить свою карьеру в Министерстве внутренних дел.
В группах влияния вокруг президента обсуждаются, как обычно, многие кандидатуры на освободившееся место.
Президент Зеленский пока еще не определился с кандидатурой директора, исполняющим обязанности остается Александр Соколов", - сообщил журналист.
важка робота,
щоб так зробити, щоб нічого не зробити..
Якщо треба, щоб були посадки, то
не варто призначати людей овоща, бені, аваківа і порнова..
А якщо не треба посадок, то і призначати нікого не треба..