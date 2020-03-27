Варченко и Буряк покинут ГБР, должность директора пока под вопросом, - Бутусов

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В Государственном бюро расследований грядут кадровые перемены.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников, в ближайшее время ожидается увольнение начальников управлений ГБР Ольги Варченко и Александра Буряка, они покинут структуру. Не исключено, что Варченко сможет продолжить свою карьеру в Министерстве внутренних дел.

В группах влияния вокруг президента обсуждаются, как обычно, многие кандидатуры на освободившееся место.
Президент Зеленский пока еще не определился с кандидатурой директора, исполняющим обязанности остается Александр Соколов", - сообщил журналист.

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+7 Підлога Маккартні
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27.03.2020 11:25
+5 Шрек Баблокат
Варченко і Буряк залишать ДБР, посада директора поки що під питанням, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7039
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27.03.2020 11:30
+4 Kost Crys
знову зеленський жує соплі..
важка робота,
щоб так зробити, щоб нічого не зробити..

Якщо треба, щоб були посадки, то
не варто призначати людей овоща, бені, аваківа і порнова..
А якщо не треба посадок, то і призначати нікого не треба..
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27.03.2020 11:39
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