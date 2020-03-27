Полиция разыскала всех 10 нарушителей режима самоизоляции, вернувшихся из-за границы на Одесчине и Харьковщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
"Из них 9 находятся на территории области. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. Всем был проведен медицинский осмотр", - говорится в сообщении.
По словам Кучера, последний человек был найден в Одесской области. Он временно проживает там, и в Харьковской области с момента возвращения из-за границы не был. Контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области.
В отношении всех нарушителей будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы, принудительно госпитализировали в Ивано-Франковской области.
Они уже в самоизоляции или им тоже помощь полиции нужна в этом вопросе?