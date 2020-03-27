За сокрытие случаев COVID-19 у медучреждений будут забирать лицензии, - главный санврач Ляшко

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Все медучреждения независимо от форм собственности обязаны сообщать о случаях инфицирования коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в пятницу.

Он подчеркнул, что скрывать такую информацию медучреждения не имеют права, иначе медучреждения будут лишать лицензии.

"Никто не имеет право скрывать результаты. Согласно законодательству, медучреждения, которые выявили коронавирусную болезнь, обязаны сообщить учреждению общественного здоровья. Случаи сокрытия (такой информации. – Ред.) сразу расследуются. Мы дополнительно проинформировали все частные лаборатории, а также лаборатории частных медучреждений о недопустимости несообщения или несвоевременного сообщения о случае инфицирования. Если будут выявлены такие случаи (сокрытия информации. – Ред.), будут отзываться лицензии, будут наказывать руководителей этих медучреждений", - сказал Ляшко.

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