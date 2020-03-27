Венгрия усилила карантинные ограничения: за несоблюдение - штраф

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Пик распространения коронавируса в Венгрии ожидают в июне-июле. Сейчас страна ужесточила карантинные ограничения, чтобы замедлить распространение вируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новые ограничения вводятся в стране на две недели. При этом, по его словам, пик распространения вируса в Венгрии ожидается в июне-июле.

С субботы 28 марта гражданам, среди прочего, будет разрешено ходить за продуктами и делать ограниченные физические упражнения на улице. При этом люди должны держаться на расстоянии друг от друга, а следить за этим будет полиция. Правоохранители также смогут штрафовать жителей за нарушение правил карантина.

На данный момент в Венгрии зафиксировано 300 случаев заражения и 10 смертей от коронавируса. Орбан отметил, что фактическое число случаев, вероятно, намного выше.

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