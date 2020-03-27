Лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики 5 триллионов долларов

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26 марта лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики более $5 трлн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте G20 по итогам встречи.

"Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что предпринимаются срочные меры для поддержки экономики, защиты работников, предприятий, особенно микро-, малых и средних в наиболее пострадавших секторах, а также меры социальной защите наиболее уязвимых.

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В G20 также заявляют, что совместно с Всемирной организацией здравоохранения, МВФ, Всемирным банком, ООН и другими международными организации намерены сделать все возможное для преодоления пандемии. Среди приоритетов защита жизни, рабочих мест и доходов людей, сохранение финансовой стабильности, оживление и укрепление экономического роста, минимизация сбоев в торговле и глобальных цепочках поставок, а также помощь всем нуждающимся странам.

МВФ готов мобилизовать $1 трлн для помощи странам в преодолении эпидемии коронавируса.

26 марта Сенат США одобрил пакет помощи для экономики на $2 трлн.

В США за неделю количество безработных выросло на 3 млн. По прогнозам Международной организации труда (МОТ), около 25 млн человек могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса.

В Китае, откуда началось распространение коронавируса по миру, прибыль ведущих промышленных предприятий за первые два месяца года составила 410,7 млрд юаней ($58,7 млрд), снизившись на 38,3% в годовом выражении из-за эпидемии COVID-19.