Положительный результат экспресс-теста означает, что человек болен коронавирусом не менее 5 дней, - вирусолог Молчанец

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Антитела на коронавирус в крови человека появляются индивидуально, примерно на 5 – 8 день с начала болезни, а экспресс-тесты выявляют именно их.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала доцент кафедры вирусологии Киевского национального университета им. Шевченко Оксана Молчанец, передает Цензор.НЕТ.

"То есть если вы проведете экспресс-тест на четвертый день, то результата не будет. Когда тест дает положительный результат, это значит, что человек уже болен примерно неделю", - сказала она.

Молчанец добавила, что любая тест-система не дает 100% гарантии.

"Всегда мы имеем ввиду, что будет 20% недостоверности", - пояснила она.

Украина не может отказаться от экспресс-тестов и проверять пациентов лабораторно, так как последний вариант значительно дороже.

"Эти ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие. Они в сотни раз дороже экспресс-тестов. К тому же наши лаборатории даже в Киеве не справятся с большим количеством анализов, просто нет такой возможности", - уточнила Молчанец.

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Коронавирус и карантин
вирус карантин тест COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Андрей Дидовик
То есть все эти тесты бессмысленная трата денег и нервов. Они ничего не дают ни в плане диагностики и лечения. Ни пипл хавает.... Лох не мамонт!
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27.03.2020 11:47
+2 ALEX SUROVV
Кроме изоляции и жесткого карантина все ети танцы с бубнами до лампочки. А тест только покажет причину смерти
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27.03.2020 11:52
+2 Mischa 3e4031c4
Тест важен для выявления эпидокружения.Льву Лещенко после многих дней пребывания в Коммунарке,наконец поставили диагноз-короновирус.Рагозин взвыл,как ужаленный,он общался с бациллоносителем.
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27.03.2020 11:52
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