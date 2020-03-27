Положительный результат экспресс-теста означает, что человек болен коронавирусом не менее 5 дней, - вирусолог Молчанец

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Антитела на коронавирус в крови человека появляются индивидуально, примерно на 5 – 8 день с начала болезни, а экспресс-тесты выявляют именно их.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала доцент кафедры вирусологии Киевского национального университета им. Шевченко Оксана Молчанец, передает Цензор.НЕТ.



"То есть если вы проведете экспресс-тест на четвертый день, то результата не будет. Когда тест дает положительный результат, это значит, что человек уже болен примерно неделю", - сказала она.



Молчанец добавила, что любая тест-система не дает 100% гарантии.



"Всегда мы имеем ввиду, что будет 20% недостоверности", - пояснила она.



Украина не может отказаться от экспресс-тестов и проверять пациентов лабораторно, так как последний вариант значительно дороже.



"Эти ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие. Они в сотни раз дороже экспресс-тестов. К тому же наши лаборатории даже в Киеве не справятся с большим количеством анализов, просто нет такой возможности", - уточнила Молчанец.

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