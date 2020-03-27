На Ривненщине запретили выезжать из села, в котором жители заразились коронавирусом, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.
"Все 8 человек и умершая женщина - жители села Тынное Сарненского района. Еще вчера после получения данных от быстрых тестов на выездах из села установлены блокпосты патрульной полиции и Государственной службы чрезвычайных ситуаций. До выяснения обстоятельств - запрещено покидать деревню", - говорится в сообщении.
Движение габаритного транспорта пущено в обход села.
Также сейчас усиленно устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми.