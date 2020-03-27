На Ривненщине запретили выезжать из села, в котором жители заразились коронавирусом, - ОГА

2720 29
коронавирус

Жителям села Тынное Ривненской области запретили выезжать из населенного пункта после того, как у 9 местных жителей обнаружили COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

"Все 8 человек и умершая женщина - жители села Тынное Сарненского района. Еще вчера после получения данных от быстрых тестов на выездах из села установлены блокпосты патрульной полиции и Государственной службы чрезвычайных ситуаций. До выяснения обстоятельств - запрещено покидать деревню", - говорится в сообщении.

Движение габаритного транспорта пущено в обход села.

Также сейчас усиленно устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять случаев заболевания COVID-19 подтверждены в Ривненской области, - ОГА

Коронавирус и карантин
карантин ОГА Ривненщина COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5 ALEX SUROVV
Вот односельчаны довольные будут. Из-за одной проститутки приехавшей из Италии теперь все село будет сидеть в изоляции и жрать буряки и сено
показать весь комментарий
27.03.2020 11:54
+5 ALEX SUROVV
Меня добивает логика властей и некоторых индивидумов, которые утверждают что нужно зараженных пропускать в Украину потому что они украинцы и государство не имеет права их не впустить. Тоесть 1 прокаженного человека государство не имеет права не пустить, а тысячу украинцев в Украине все село или весь город государство имеет право заблокировать и устроить блокаду? Почему же даже окупированным территориям вы полную блокаду не устраиваете?
показать весь комментарий
27.03.2020 12:04
+4 Эрнесто Ча
Уже в супермаркетах без масок ходять, так що ті 9 чоловік какократам нічим не допоможуть.
показать весь комментарий
27.03.2020 11:54
Смотреть комментарии