В Украину постоянно будут поступать аппараты ИВЛ в период борьбы с коронавирусом, - Ляшко

Об этом Ляшко сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что аппараты искусственной вентиляции легких "будут поступать постоянно в Украину в этот период, и будет обновляться материально техническая база".
"Также достаточно большое количество людей сейчас помогает, происходят поставки до трех, до пяти, до десяти аппаратов ИВЛ, которые сразу передаются в структурные подразделения охраны здоровья для распределения по учреждениям здравоохранения по областям", - сказал Ляшко.
По его словам, сейчас есть около 350 аппаратов ИВЛ в инфекционных отделениях, в инфекционных стационарах и в инфекционных больницах, которые будут первыми принимать больных коронавирусом. Также есть 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции в отделениях интенсивной терапии, которые перепрофилируются в дальнейшем.
Ляшко также рассказал, что аппараты ИВЛ есть в операционных залах, которые использовались для проведения плановых операций. Сегодня такие операции приостановлены, поэтому эти аппараты могут использоваться для лечения больных коронавирусом.
"Мы работаем над тем, чтобы обновить материально-техническую базу, в том числе базу аппаратов искусственной вентиляции легких, а также других расходных материалов, необходимых для того, чтобы аппараты ИВЛ работали непрерывно. Поэтому употребляется максимум мер для того, чтобы аппараты поступали в Украину", - сказал Ляшко.
Грубий підрахунок.
Німеччина - 80 млн., 25000 апаратів віл і ще замовили 10000 = 35,000. Один апарат на 2285 людей - вони вважають це достатньо. Це при певному карантині.
В Україні скільки - 38 млн? Тоді потрібно 16,630 апаратів. В 4 рази більше щонаймень. Зможуть за кілька тижнів? Ні, тому карантин буде довгим - не меньше ніж 1-1.5 місяці.