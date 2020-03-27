В Украину постоянно будут поступать аппараты ИВЛ в период борьбы с коронавирусом, - Ляшко

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что в период борьбы с коронавирусом в Украине постоянно будут поступать аппараты искусственной вентиляции легких и будет обновляться материально техническая база.

Об этом Ляшко сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что аппараты искусственной вентиляции легких "будут поступать постоянно в Украину в этот период, и будет обновляться материально техническая база".

"Также достаточно большое количество людей сейчас помогает, происходят поставки до трех, до пяти, до десяти аппаратов ИВЛ, которые сразу передаются в структурные подразделения охраны здоровья для распределения по учреждениям здравоохранения по областям", - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас есть около 350 аппаратов ИВЛ в инфекционных отделениях, в инфекционных стационарах и в инфекционных больницах, которые будут первыми принимать больных коронавирусом. Также есть 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции в отделениях интенсивной терапии, которые перепрофилируются в дальнейшем.

Ляшко также рассказал, что аппараты ИВЛ есть в операционных залах, которые использовались для проведения плановых операций. Сегодня такие операции приостановлены, поэтому эти аппараты могут использоваться для лечения больных коронавирусом.

"Мы работаем над тем, чтобы обновить материально-техническую базу, в том числе базу аппаратов искусственной вентиляции легких, а также других расходных материалов, необходимых для того, чтобы аппараты ИВЛ работали непрерывно. Поэтому употребляется максимум мер для того, чтобы аппараты поступали в Украину", - сказал Ляшко.

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