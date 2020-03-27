В Киеве выявлено 8 новых случаев COVID-19, общее количество подтвержденных случаев - 55, - Кличко

2784 12
В Киеве выявлено 8 новых случаев COVID-19, общее количество подтвержденных случаев - 55, - Кличко

Количество киевлян, заболевших Covid-19, достигло 55 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в столице мы получили еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на коронавирус. Заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и 4 мужчин - от 43 до 59 лет", - сообщил Кличко.

По его словам, двух пациентов госпитализировали в Александровскую больницу, двух - в городскую клиническую больницу №4, еще двух в центральный госпиталь МВД.

Два других пациента находятся дома на самозиоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве выявлено 7 новых случаев Covid-19, общее количество подтвержденных случаев - 47, - Кличко

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7 Йцу Кенг 07b0c614
не в тему, но приятно:
Правительственные войска Ливии и армия Турции захватили стратегическую базу военную базу Al-Watier российской ЧВК Вагнера и войск генерала Халифы Хафтара.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2603-v-livii-zaxvachena-baza-chvk-vagnera-i-vzyat-v-plen-naemnika-rf
показать весь комментарий
27.03.2020 12:15
+4 ALEX SUROVV
Раздайте им памятки и значки от ЗЕнелоха и пожелайте всего хорошего. Благодаря етим властям скоро накроет всю страну так что мало не покажется. Но как говорится, одна смерть ето трагедия а тысячи смертей ето статистика
показать весь комментарий
27.03.2020 12:14
+2 Vitaliy Fomichev
І це за наявності лише шести десятків тестів......
А що буде коли тестів з'являться тисячі?
показать весь комментарий
27.03.2020 12:22
Смотреть комментарии