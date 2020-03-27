КГГА создает мониторинговую группу, которая будет собирать информацию о потенциально больных коронавирусом, - Кличко

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Городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально больных и лиц, которые контактировали с инфицированными COVID-19. Данные будут собирать от семейных врачей, "Киевского лабораторного центра МЗ Украины", Государственной пограничной службы, Главного управления Нацполиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.

"Вирус агрессивный и распространяется очень быстро. И главным в его предупреждении является ограничение социальных контактов. Чтобы не подвергать себя риску общения с носителями вируса. Для этого сегодня важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения", - сказал Кличко.

Он сообщил, что город разработал алгоритм, который начал внедрять в четком сотрудничестве с правоохранительными органами, медработниками, жителями столицы.

"Первое, что надо сделать - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять лечиться или на изоляцию. Поэтому, городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от: семейных врачей , "Киевского лабораторного центра МЗ Украины", Государственной пограничной службы, Главного управления нацполиции и других учреждений", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр Киева призвал киевлян также участвовать и предоставлять информацию о случаях заболеваний или людей, контактировавших с потенциально больными.

"Это непростая и большая работа. Но только консолидацией усилий мы сможем локализовать и остановить распространение вируса!" - подчеркнул мэр столицы.