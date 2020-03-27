Кличко обещает, что мусорного коллапса в условиях ограничительных мер в Киеве не будет

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Мусорного коллапса в городе не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, о том, что правительство не увеличил объем субсидий на вывоз мусора, управление и обслуживание многоквартирных жилых домов. И что, якобы, поэтому в городах, в том числе и в столице, вывозить не будут мусора.

"Хочу успокоить киевлян - мы не допустим мусорного коллапса! Очень странно, что в СМИ появились такие заявления владельцев управляющих компаний, которые хотят получить дополнительное финансирование от государства именно в такой сложный момент, - подчеркнул мэр. - Киев действительно производит очень много бытового и строительного мусора. В городе сегодня находится более 12000 мусорных баков и 2500 баков для раздельного сбора мусора. Каждый день из Киева вывозят для захоронения и утилизации более 3600 тонн твердых бытовых отходов ", - сказал Кличко.

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Он отметил, что вывоз мусора происходит регулярно, а все дворники города работают, убирают дворы и улицы.

"Успокаиваю всех жителей Киева. Мы вывозим и дальше будем вывозить мусор. 4000 дворников каждый день выходят на улицы и убирают их. А "дельцам", которые в такое время хотят дополнительно заработать, запугивая жителей городов, я советую хорошо подумать перед тем, как такое делать ", - сказал Кличко.