32 жителей Киева проверяют на коронавирус, - Кличко

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Киевский лабораторный центр Минздрава проверяет на коронавирус еще 32 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшний день экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано более полутора тысяч киевлян. Киевский городской лабораторный центр Минздрава проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 32 образца", - заявил Кличко.

Мэр еще призвал жителей столице не гулять в парках, не выводить детей на детские площадки и не собираться в компании.

"Вирус достаточно агрессивен и распространяется к сожалению довольно быстро. Главным его предотвращением является ограничение социальных контактов", - подчеркнул он.

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