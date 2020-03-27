Вечером должно состояться заседание фракции "Слуга народа": планируется участие Зеленского, - нардеп Швец

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Сегодня в 19:00 должно состояться заседание фракции "Слуга народа".

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня будет фракция. Планировалась на 12-ть, будет на 19-ть (час)", - сказал он.

На уточнение, должен ли на заседании фракции присутствовать президент Владимир Зеленский, Швец отметил: "Планировалось. Будет - трудно сказать".

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На вопрос, когда все же состоится внеочередное заседание Верховной Рады, - в субботу или воскресенье, - депутат ответил: "Заседание запланировано на завтра, но возможен перенос на послезавтра".

Повестка дня заседания пока еще неизвестна, добавил Швец.

"По крайней мере, мы ее еще не имеем на руках", - сказал он.



