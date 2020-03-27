Независимость, экономичность, оперативность, - Институт молекулярной биологии и генетики рассказал о преимуществе отечественных тестов на COVID19

1449

Разработанные украинскими учеными тесты для определения COVID19 имеют ряд преимуществ перед импортными.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал директор Института молекулярной биологии и генетики НАНУ, академик НАНУ Михаил Тукало.

Отмечается, что отечественные тест-систем для лабораторной диагностики COVID-19, разработанные ИМБГ НАНУ, имеют такие преимущества

Независимость - возможность проведения лабораторной диагностики независимо от поставок иностранных производителей в условиях возможного повышенного спроса на эту продукцию в мире.

Экономичность - стоимость отечественной тест-системы в среднем на 30% ниже, чем импортируемой.

Доступность, оперативность - возможность быстрого постоянного производства необходимого количества тест-систем.

Адаптивность - возможность быстрого реагирования на вызовы, связанные с мутацией существующих вирусов COVID-19, или возникновения новых угроз, вызванных другими инфекционными возбудителями.

Многофункциональность - возможность применения производственного подхода к лабораторной диагностике других нозологий (грипп, полиомиелит, герпес, вирусы, лихорадки и др.).

Научная ценность - возможность использования выделенных праймеров с целью их дальнейшего применения при производстве тест-систем.

Специфичность - возможность двушагового подхода лабораторной диагностики.

Доказательность - валидация (доказательность) за счет секвенирования.

Читайте также: Себестоимость одного тестирования на коронавирус украинской тест-системой составляет 250 грн, - ученая Пивень

Напомним, в Институте молекулярной биологии и генетики разработана, изготовлена ​​и полностью готова к использованию "Тест-система для диагностики коронавируса COVID-19" на основе количественной полимерной реакции (ПЦР). Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте - 250 гривен, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 гривен.

Сейчас Институт получил 350 тысяч гривен от государства и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья МЗ.

Замминистра образования Юрий Полюхович заявил, что менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тысяч измерений, а за 10-12 дней - на 50 тысяч.