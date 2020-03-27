Кличко: В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилим ограничительные меры

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пожилые,коронавирус,песионеры,старки

Киев усилит ограничительные меры для жителей города, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

Об этом сказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что понимает опасения людей относительно более жесткого режима.

"Но, пожалуйста, посмотрите видео из других стран - там вообще запрещено людям выходить на улицу, можно выйти только в аптеку, или магазин. В Китае самыми жестокими ограничениями остановили распространение болезни. Поэтому в случае ухудшения ситуации мы будем вынуждены усилить другие меры исключительно для того, чтобы распространение инфекции не происходило", - сказал Кличко

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Коронавирус и карантин
карантин Киев COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Василь Грім
куда уже дальше ограничивать?
и так уже всё остановлено, метро, транспорт, поезда, самолёты, граница закрыта...
Школы закрыты, аналогично ВУЗы, рынки, магазины, кафе, бары, рестораны, парихмакерские, спортклубы, остановлены соревнования, итд...
Короче, все по домам сидят...
Что ещё можно ограничить?
осталось только закрыть продовольственные магазины и аптеки.
И вот тогда наступит полный... п... порядок Кличко: В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилим ограничительные меры - Цензор.НЕТ 8425
П.С.
Короновирус как распространялся так и будет распространяться...
Так, что Виталик готовься всё закрыть и ограничить... и себя в том числе.
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27.03.2020 12:45
+5 Юрий К 92af4c57
Чем я ухудшу обстановку, если поеду к себе на дачу на своем авто? Закрывать Киев для частных автомобилей нет никакого смысла.
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27.03.2020 12:46
+5 Роман Самойленко a21e0f24
Где запрещено выходить? Польша - транспорт ходит еще чаще чем до вируса, да люди лишний раз не катаются, нет перегруза.... Кличко - ты ДОЛБОЙОБ и твои прихвостни...
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27.03.2020 12:50
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