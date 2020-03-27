Шансы заключить новую программу с МВФ велики: последний шаг за Радой, - замглавы НБУ Рожкова

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Шансы заключить новую программу с МВФ велики: последний шаг за Радой, - замглавы НБУ Рожкова

Украина имеет все шансы заключить новое соглашение о программе с Международным валютным фондом (МВФ), но последний шаг - за Верховной Радой, указала замглавы Национального банка Катерина Рожкова.

"Украина как государство сегодня продолжает вести переговоры о привлечении помощи МВФ (...) Шансы велики, но последний шаг за нами, фактически - за Верховной Радой, которая должна принять два закона, являющиеся так называемыми prior actions - это закон о земле и закон о банках", - сказала Рожкова в ходе пресс-брифинга в пятницу. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что МВФ готов увеличить объем программы расширенного финансирования по сравнению с ранее оговоренными $5,5 млрд.

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"Мы оптимисты. Если программа будет согласована, Украине удастся пройти сложные времена борьбы с вирусом", - добавил замглавы центробанка Олег Чурий.

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Топ комментарии
+5 Йцу Кенг 07b0c614
вместо того, чтобы выпотрошить досуха воров, олигархов и коррупционеров, они ползают по миру на коленках и просят подаяния...... и уже который год....
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27.03.2020 12:43
+5 ALEX SUROVV
Интересно как какие то копеечные 5млрд. долларов помогут Украине вылезти из ямы. Да етих денег даже Ахметову и Бене не хватит на один зуб
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27.03.2020 12:51
+4 No48
Зачетный стеб

Цитата:
"18 марта 2020 года глава НБУ Смолий имел достаточно продолжительную беседу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Гергиевой. Зеленскому о факте разговора было сообщено в общих чертах. 19 марта в ходе онлайн-брифинга Смолий заявляет "Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита". Суть комбинации состоит в том, что Кристалина Герргиева в беседе с Смолием абсолютно четко сказала "В ЭТОМ правительстве нет человека с которым можно бы было о чем-то договариваться"
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27.03.2020 12:44
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