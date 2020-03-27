Шансы заключить новую программу с МВФ велики: последний шаг за Радой, - замглавы НБУ Рожкова

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Украина имеет все шансы заключить новое соглашение о программе с Международным валютным фондом (МВФ), но последний шаг - за Верховной Радой, указала замглавы Национального банка Катерина Рожкова.

"Украина как государство сегодня продолжает вести переговоры о привлечении помощи МВФ (...) Шансы велики, но последний шаг за нами, фактически - за Верховной Радой, которая должна принять два закона, являющиеся так называемыми prior actions - это закон о земле и закон о банках", - сказала Рожкова в ходе пресс-брифинга в пятницу. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что МВФ готов увеличить объем программы расширенного финансирования по сравнению с ранее оговоренными $5,5 млрд.

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"Мы оптимисты. Если программа будет согласована, Украине удастся пройти сложные времена борьбы с вирусом", - добавил замглавы центробанка Олег Чурий.