В нескольких опорных больницах Киева организован транспорт для подвоза медиков на работу, - Кличко

518

Власти столицы расширили перечень маршрутов наземного общественного транспорта, который сегодня перевозит исключительно пассажиров по спецбилетам, а также организовали транспорт для подвоза медиков на работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Мы проанализировали работу маршрутов, и внесли коррективы. Со вчерашнего дня начал работать специально созданный автобусный маршрут № 99-Д от метро "Минская" - до метро "Нивки" - с заездом в Диагностического центра. Крайне важно, что новый маршрут поможет работникам нескольких медучреждений, в частности, городской больницы № 8 и городского Диагностического Центра, удобно добираться на работу. Также в нескольких опорных больницах организован транспорт для подвоза медиков на работу. Кроме того, с 26 марта курсирует троллейбусный маршрут № 25 "Проспект Свободы" - "Станция метро "Почайна". Это улучшит транспорте сообщение с жилого массива "Виноградарь", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он в очередной раз подчеркнул, что на период действия ограничительных мероприятий общественный транспорт столицы перевозит пассажиров исключительно при наличии спецбилетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил на время карантина перевозить в общественном транспорте не 10 пассажиров, а 50% от количества мест для сидения. ДОКУМЕНТ

"Никаких средств за получение спецбилетов ни мы, ни предприятие "Киевпастранс" не будет требовать. Подчеркиваю - все жители города, которые получили эти спецбилеты платят за проезд на общей основании. Как и до введения спецбилетов", - заявил мэр Киева.