Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк, - Маси Найем

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Генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Это четкий сигнал, что дело опять пытаются взять под контроль представители полиции. Но именно бывший полицейский был причастен к убийству Кати, как и к нападению на Сергея Стерненко. Кстати, от этого дела Трепака также отстранили", - написал он в фейсбуке, подчеркнув, что все это это делается "именно сейчас, во время карантина".

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).