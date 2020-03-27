Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк, - Маси Найем

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Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк, - Маси Найем

Генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Это четкий сигнал, что дело опять пытаются взять под контроль представители полиции. Но именно бывший полицейский был причастен к убийству Кати, как и к нападению на Сергея Стерненко. Кстати, от этого дела Трепака также отстранили", - написал он в фейсбуке, подчеркнув, что все это это делается "именно сейчас, во время карантина".

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).

Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк, - Маси Найем 01

Убийство Гандзюк
Трепак Найем Маси Гандзюк Венедиктова
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Топ комментарии
+9 18c49ed2
Твоя больная фантазия и занимается. И Рябошапка, и Чумак, и Абромавичус ясно сказали -- там абсолютно ничего нет, одни никчемные домыслы. А вот кто буде заниматься разворовыванием противоэпидемического резерва страны накануне эпидемии? Вот это интересный вопрос.
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27.03.2020 12:51
+8 Шрек Баблокат
маски по больницам раздает.. медоборудование покупает.. ишь чего удумал, барыга!
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27.03.2020 12:52
+6 Sergiy Kulyk
Портнов.
кроме как у Портнова, заниматься научной фантастикой ни у кого нет времени.
а Портнову все равно пуцькин платит, ему пох чем заниматься
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27.03.2020 12:50
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