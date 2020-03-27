В Виннице обследуют 21 пациентку роддома, где работала первая заболевшая COVID-19, - мэр Моргунов

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В Виннице обследуют на наличие COVID-19 двадцать одну пациентку роддома № 2, где работала первая в городе больная коронавирусом. В заведении объявлен карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил мэр Винницы Сергей Моргунов.

"Акушерский корпус родильного дома № 2 закрыт на карантин. Там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Сегодня будет продолжен сбор билологичних материалов для исследования пациентов и и персонала. Обстоятельства, конечно, требуют удерживать их на карантине до поступления результатов обследования на наличие коронавируса. Технологические возможности нашей лаборатории весьма ограничены, поэтому необходимо подождать определенное время", - сказал Моргунов.

По его словам, медицинский персонал, который был за пределами заведения, находится на самоизоляции под наблюдением семейных вречей. Информация о выписанных пациентах также передана семейным врачам для дальнейшего наблюдения.

Сейчас состояние первой в Виннице больной COVID-19 приближается к удовлетворительному, сегодня у нее уже нормальная температура. Пятилетний мальчик, ее племянник, чувствует себя хорошо, у него нормальная температура. С ребенком в больнице находится отец, состояние его здоровья удовлетворительное.

Что касается четырех пациенток - сотрудниц первой больной, у которых лабораторно подтвержден COVID-19, они все находятся на карантине. Клинических проявлений болезни у них нет. Одна из этих пациенток даже выехала из квартиры, где живет ее семья, и самоизолировалась в отдельной квартире.

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