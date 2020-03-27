Около 150 человек госпитализированы с подозрением на пневмонию в ОРДЛО, возможности диагностировать коронавирус нет, - Денисова

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По оперативной информации, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже около 800 человек обратились за помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Из них около 150 - госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в частности двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

По ее словам, диагностировать коронавирусную инфекцию на оккупированных территориях невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах.

"С начала 2020 года я получила около 1000 обращений от граждан Украины, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний расположенных на указанных территориях. Они жалуются на необеспечение надлежащих условий содержания, неоказание медицинской помощи, жестокое обращение и пытки", - добавила Денисова.

"В условиях стремительного распространения респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, крайне обеспокоена ситуацией по обеспечению прав и свобод граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и заключенных, содержащихся в места несвободы", - отметила она.

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