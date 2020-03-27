Венедиктова назначила своими заместителями Любовича и Симоненко

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора двух своих заместителей.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 27 марта 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса Генерального прокурора двух своих новых заместителей - Андрея Любовича и Алексея Симоненко", - отметили в пресс-службе.

Венедиктова также сообщила, по каким направлениям будут работать новоназначенные замы, и объявила о новом распределении обязанностей между ними.

Ранее стало известно, что Венедиктова отстранила от дела Гандзюк Виктора Трепака.

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