У шести прихожан церкви из Радомышля экспресс-тесты выявили коронавирус

Об этом информирует Радомышльский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам тестов у 6 человек (прихожане церкви) тест на COVID-19 положительный. Сегодня, 27 марта, анализы были переданы в Житомирский областной лабораторный центр, который проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время эти лица находятся на изоляции и под наблюдением семейных врачей.
Всего в Радомышле 41 человек, которые контактировали с умершей от коронавируса пенсионеркой, прошли экспресс-тестирование.
Напомним, 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая была госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
Сами заразились и других наградили😠