У шести прихожан церкви из Радомышля экспресс-тесты выявили коронавирус

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У шести прихожан церкви из Радомышля экспресс-тесты выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у шести прихожан церкви из Радомышля. Сейчас анализы передали на дополнительное лабораторное исследование.

Об этом информирует Радомышльский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам тестов у 6 человек (прихожане церкви) тест на COVID-19 положительный. Сегодня, 27 марта, анализы были переданы в Житомирский областной лабораторный центр, который проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время эти лица находятся на изоляции и под наблюдением семейных врачей.

Всего в Радомышле 41 человек, которые контактировали с умершей от коронавируса пенсионеркой, прошли экспресс-тестирование.

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Напомним, 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая была госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.

Коронавирус и карантин
Житомирщина карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Отрок
Карантин на бизнес попов не распространяется?
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27.03.2020 13:05
+3 belge
Мало зелиных эшелонов и самолётов. Ещё и попы с грязными ложками подтянулись.
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27.03.2020 13:06
+1 opus
Уроды,сказано же сидите дома
Сами заразились и других наградили😠
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27.03.2020 13:07
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