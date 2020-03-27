У шести прихожан церкви из Радомышля экспресс-тесты выявили коронавирус

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Экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у шести прихожан церкви из Радомышля. Сейчас анализы передали на дополнительное лабораторное исследование.

Об этом информирует Радомышльский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам тестов у 6 человек (прихожане церкви) тест на COVID-19 положительный. Сегодня, 27 марта, анализы были переданы в Житомирский областной лабораторный центр, который проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время эти лица находятся на изоляции и под наблюдением семейных врачей.

Всего в Радомышле 41 человек, которые контактировали с умершей от коронавируса пенсионеркой, прошли экспресс-тестирование.

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Напомним, 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая была госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.