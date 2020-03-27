Около 30 нардепов от "Слуги народа" сдали тесты на коронавирус, результаты показали, что все хорошо, - нардеп Верещук

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Во фракции "Слуга народа" анализы для тестов на коронавирус сдавали все депутаты, которые контактировали с заболевшими парламентариями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"У нас на фракции, все кто контактировал с депутатами - тесты прошли. Это был и экологический комитет, и согласительный совет, и внеочередное заседание. Я не думаю, что вся фракция, но это десятки людей. Около тридцати депутатов. И у всех тесты показали, что все хорошо", - сообщила Верещук.

Нардеп также рассказала, что тест на коронавирус прошел и председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

"На внеочередном заседании был Руслан Горбенко, который заболел. Он был в маске, но был. Все, кто сидели рядом, также сдали тесты", - добавила она.

Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста ожидаются.

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