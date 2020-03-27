СБУ выявила на Донбассе тайник с 30 кг пластида, вероятно, для терактов. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины выявила в Донецкой области тайник с большим количеством пластида.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что из тайника, оборудованного в окрестностях Славянска, правоохранители изъяли почти 30 килограммов пластида, равный более 40 килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Взрывчатка хранилась в фундаменте недостроя возле жилых домов. По предварительной версии, пластид мог предназначаться диверсантам для совершения террористических актов.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и утилизации взрывчатки.



Фото: сайт СБУ