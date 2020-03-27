Премьер-министр Великобритании Джонсон заразился коронавирусом

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест, который оказался положительным.

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"Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать работу по видеосвязи. Вместе мы победим", — написал британский премьер.

Премьер-министр Великобритании Джонсон заразился коронавирусом 01

Коронавирус и карантин
Великобритания карантин Джонсон_Борис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+34 Georg Lotar Georg Lotar
Вот Джонсона действительно жаль! Мужчина умный,настоящий патриот Британии.
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27.03.2020 13:30
+32 Правда Жизни 264a636c
Видужуй Боря..
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27.03.2020 13:28
+15 Андрей Балакин
Давайте не будем его заранее оплакивать. Думаю, все у него закончится хорошо.
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27.03.2020 13:36
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