Премьер-министр Великобритании Джонсон заразился коронавирусом

10236

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест, который оказался положительным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится, - премьер Великобритании Джонсон призвал готовиться к распространению коронавируса

"Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать работу по видеосвязи. Вместе мы победим", — написал британский премьер.