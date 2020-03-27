Зараженные COVID-19 на Ривненщине посещали богослужения и могли иметь сотни контактов, - ОГА

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церковь

В Ривненской области девять инфицированных COVID-19 жителей села Тынное Сарненского района посещали богослужения и могли иметь сотни контактов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили на брифинге в Ривненской ОГА.

В частности, по информации руководителя Ривненского областного центра Минздрава Украины Романа Сафонова, большинство инфицированных могли иметь немало контактов.

"Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы у эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня", - отметил он.

На выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. Покидать село запрещено. Движение габаритного транспорта осуществляется в обход.

Также устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми. В Сарненскую ЦРБ направлены дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Ривненской области есть 9 подтвержденных случаев COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине запретили выезжать из села, в котором жители заразились коронавирусом, - ОГА

Коронавирус и карантин
карантин ОГА Ривненщина церковь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+17 Лариса fb3d953c
У нас такой тупой народ, что просто удивительно. Мало того, что голосуют за идиотов и бандитов, так еще и не имеют чувства самосохранения. Деградировали окончательно. Им говорят не ходите в церковь, а они туда тащатся, заражаются сами, родственников и детей заражают. Пипец просто. И что делает полиция Авакова?
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27.03.2020 13:36
+14 Sergey Bardo
надо закрывать церкви на карантин тоже
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27.03.2020 13:39
+10 павел павлов имбик
гланое мордой об пол, а там и трава не расти, средневековье
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27.03.2020 13:29
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