Зараженные COVID-19 на Ривненщине посещали богослужения и могли иметь сотни контактов, - ОГА

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В Ривненской области девять инфицированных COVID-19 жителей села Тынное Сарненского района посещали богослужения и могли иметь сотни контактов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили на брифинге в Ривненской ОГА.

В частности, по информации руководителя Ривненского областного центра Минздрава Украины Романа Сафонова, большинство инфицированных могли иметь немало контактов.

"Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы у эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня", - отметил он.

На выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. Покидать село запрещено. Движение габаритного транспорта осуществляется в обход.

Также устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми. В Сарненскую ЦРБ направлены дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Ривненской области есть 9 подтвержденных случаев COVID-19.

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