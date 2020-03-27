Электронные направления на анализы появятся с 1 апреля: больному не надо будет идти за ними к врачу, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

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Электронные направления на анализы появятся с 1 апреля: больному не надо будет идти за ними к врачу, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

В связи с эпидемией коронавируса каждый поход к врачу связан с опасностью заражения, поэтому их количество необходимо свести к минимуму либо отказаться от этого совсем.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан.

"Учитывая опыт других стран, мы рекомендуем переходить на телекоммуникационную связь. Если человеку плохо, он должен звонить врачу первички и ждать его рекомендаций. И может быть намного больший вред, если человек сам пойдет в больницу, потому что без особой надобности лучше не покидать квартиру", - отметила Мовчан.

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По ее словам, в случае если человеку понадобится сдать анализы, с 1 апреля направление на них можно будет получить дистанционно.

"Электронные направления появятся уже с 1 апреля", - сказала Мовчан.

Полный текст интервью с Оксаной Мовчан читайте по ссылке.

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Топ комментарии
+2 ALEX SUROVV
Лечение по фотографии? Ето уже не диковинка. ЗЕ-медецина продвинулась дальше- лечение по смартфону
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27.03.2020 13:49
+1 Doctor Solt
Электронные направления на анализы появятся с 1 апреля: больному не надо будет идти за ними к врачу, - и.о. главы НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 4167
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27.03.2020 13:50
+1 mrSmith
Разве что ивл в больницах появятся в большом количестве и защитные костюмы.
Ну и множество медсестер и медбратьев, которые будут специально подготовленны для работы в инфекционных больницах.
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27.03.2020 13:50
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