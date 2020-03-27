ГБР возглавляет замдиректора, который не может исполнять такие обязанности, это противоречит закону, - Осадчук

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Ситуация в Госбюро почти драматичная, этот орган теряет свою легитимность, считает первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

По его словам, принятие в прошлом году закона о перезапуске Госбюро расследований было компромиссным решением разных парламентских фракций, направленным на то, чтобы решить две ключевые задачи. Первая - уволить с должности директора Романа Трубу, который утратил доверие у всех политических сил. Второе - спасти дела Майдана, поскольку на тот момент прокуратура утратила полномочия по проведению следствия и уголовные производства надо было передавать в ГБР.

Закон предусматривал процедуру перезапуска через четкие сроки и четкий порядок формирования конкурсной комиссии по избранию директора. "Сейчас все сроки для формирования такой комиссии прошли. Верховная Рада не выполнила своей обязанности делегировать трех представителей в состав этой комиссии. Существует только решение Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности об определении таких кандидатов, но нужно еще соответствующее решение парламента в целом, - объясняет нардеп.

"Цензор.НЕТ" писал, что вопрос о том, кого делегировать в состав комиссии обсуждался на заседании комитета со скандалом. В итоге комитет утвердил двух народных депутатов от "Слуги народа" и одного ученого, кандидатуру которого также предложила эта фракция.

До марта текущего года обязанности директора бюро исполняла Ирина Венедиктова, а после того, как она стала Генпрокурором, нового указа президента о назначении на эту должность не последовало.

"Сейчас, как известно нам из информации, размещенной на сайте бюро, временно исполняющим обязанности директора является один из заместителей – Александр Соколов. Он назначен вопреки закону, потому что законом о ГБР четко предусмотрено, что выполнять обязанности должен первый заместитель. Но мы же помним еще один зашквар с ГБР, когда на эту должность был назначен адвокат Бабиков", - отметил Андрей Осадчук.

Напомним, что законом, которым депутаты перезапустили ГБР, предусмотрено также увольнение бывших заместителей Трубы – Варченко и Буряка. После прихода Венедиктовой они остались работать в бюро на других должностях. Варченко, возглавила управление, которое расследует преступления, совершенные правоохранителями, а Буряк – подразделение по делам Майдана.

Поскольку президентом была утверждена новая штатная структура ГБР, на все руководящие должности проводится новый конкурс. Как стало известно "Цензор.НЕТ" из собственных источников, Варченко и Буряк официально покинут свои должности в начале апреля, а участвовать в конкурсе не планируют.

Вокруг самого конкурса тоже возникла скандальная ситуация после того, как в СМИ появились сообщения о том, что все должности уже якобы заранее поделены. В бюро эту информацию отрицают. Согласно заявлению Конкурсной комиссии №2, размещенном на сайте ведомства, личный прием документов завершен, но еще обрабатываются те, которые приходят по почте. На следующей неделе запланировано заседание этой комиссии, которая определит сроки проведения квалификационного экзамена.