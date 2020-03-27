ГБР возглавляет замдиректора, который не может исполнять такие обязанности, это противоречит закону, - Осадчук

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Ситуация в Госбюро почти драматичная, этот орган теряет свою легитимность, считает первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

По его словам, принятие в прошлом году закона о перезапуске Госбюро расследований было компромиссным решением разных парламентских фракций, направленным на то, чтобы решить две ключевые задачи. Первая - уволить с должности директора Романа Трубу, который утратил доверие у всех политических сил. Второе - спасти дела Майдана, поскольку на тот момент прокуратура утратила полномочия по проведению следствия и уголовные производства надо было передавать в ГБР.

Закон предусматривал процедуру перезапуска через четкие сроки и четкий порядок формирования конкурсной комиссии по избранию директора. "Сейчас все сроки для формирования такой комиссии прошли. Верховная Рада не выполнила своей обязанности делегировать трех представителей в состав этой комиссии. Существует только решение Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности об определении таких кандидатов, но нужно еще соответствующее решение парламента в целом, - объясняет нардеп.

"Цензор.НЕТ" писал, что вопрос о том, кого делегировать в состав комиссии обсуждался на заседании комитета со скандалом. В итоге комитет утвердил двух народных депутатов от "Слуги народа" и одного ученого, кандидатуру которого также предложила эта фракция.

До марта текущего года обязанности директора бюро исполняла Ирина Венедиктова, а после того, как она стала Генпрокурором, нового указа президента о назначении на эту должность не последовало.

"Сейчас, как известно нам из информации, размещенной на сайте бюро, временно исполняющим обязанности директора является один из заместителей – Александр Соколов. Он назначен вопреки закону, потому что законом о ГБР четко предусмотрено, что выполнять обязанности должен первый заместитель. Но мы же помним еще один зашквар с ГБР, когда на эту должность был назначен адвокат Бабиков", - отметил Андрей Осадчук.

Напомним, что законом, которым депутаты перезапустили ГБР, предусмотрено также увольнение бывших заместителей Трубы – Варченко и Буряка. После прихода Венедиктовой они остались работать в бюро на других должностях. Варченко, возглавила управление, которое расследует преступления, совершенные правоохранителями, а Буряк – подразделение по делам Майдана.

Поскольку президентом была утверждена новая штатная структура ГБР, на все руководящие должности проводится новый конкурс. Как стало известно "Цензор.НЕТ" из собственных источников, Варченко и Буряк официально покинут свои должности в начале апреля, а участвовать в конкурсе не планируют.

Вокруг самого конкурса тоже возникла скандальная ситуация после того, как в СМИ появились сообщения о том, что все должности уже якобы заранее поделены. В бюро эту информацию отрицают. Согласно заявлению Конкурсной комиссии №2, размещенном на сайте ведомства, личный прием документов завершен, но еще обрабатываются те, которые приходят по почте. На следующей неделе запланировано заседание этой комиссии, которая определит сроки проведения квалификационного экзамена.

Правосудие
закон ГБР Осадчук Андрей
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