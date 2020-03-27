Экономика Украины, которая начала падение еще до эпидемии, нуждается в срочной помощи международных финансовых институтов, - нардеп от "ЕС" Павленко

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Украинская экономика ослаблена из-за непрофессионализма правительства Зеленского и нуждается в помощи международных финансовых институтов.

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"У нас, к сожалению экономика уже подошла ослабленной к этому. Потому что еще до эпидемии, еще с осени прошлого года, к сожалению, началось падение промышленного производства. Это отразилось в начале этого года в падение валового внутреннего продукта", - подчеркнул народный депутат.

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"Нынешняя власть еще до коронавируса из-за непрофессионализма, по незнанию, что делать, через потакание своим спонсорам сделала все, чтобы страна подошла ослабленной к такому серьезному вызову", - заявил Ростислав Павленко.

Он подчеркнул, что сейчас нужно сделать все, чтобы полагаться не только на свои ресурсы, но и получить ту помощь и поддержку, которую оказывают международные финансовые институты, и которую могут оказывать другие страны и союзы, в том числе Евросоюз.

"Прежде всего и самое главное, что здесь в должно быть - должен быть принят закон, который сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" группе Коломойского", - отметил он.

"Это вернет доверие Международного валютного фонда Украине. А что это значит? Это означает, что будут выделены средства для стабилизации гривни", - сказал представитель фракции.

Он отметил, что очень часто говорят что эти деньги проедят и они где-то денутся, но это не так. "Средства МВФ направлены исключительно на то, чтобы удержать курс национальной валюты", - подчеркнул народный депутат.

"И это очень важное начало. За МВФ есть Всемирный банк, который может дать средства на инфраструктурные проекты. А это значит работа для людей. Это дороги, различные проекты, которые, к сожалению, сейчас заморожены, которые позволят экономике не упасть, а продолжать действовать и выйти из того коллапса, в который она зашла еще до коронавируса", - пояснил Ростислав Павленко.

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По его словам, за этим может будет поддержка от Европейского Союза, который может выделить средства для Украины на поддержку различных реформы, различных отраслей промышленности.

"И таким образом мы сможем получить ту подушку, которую к сожалению, мы не можем себе позволить сейчас", - отметил он.

Ростислав Павленко также предостерег власти от урезания бюджетного финансирования направлений образования и культуры.

"Мы не можем себе позволить экономить на вещах, которые дают Украине будущее - образовании, культуре, здравоохранении, поддержке фермеров. Урезание этих статей контрпродуктивно и безответственно", - убежден народный депутат.