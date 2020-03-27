Проект "консультативного совета" обсуждался в "Нормандском формате", - представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Грау

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Проект создания "консультативного совета" в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) обсуждался в рамках "Нормандского формата.

Об этом говорится в заявлении специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам видео-конференции 26 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Участники отметили, что проект "консультативного совета" обсуждался в "Нормандском формате", - отмечает Грау.

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Кроме того, "политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО", - говорится в тексте.

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.