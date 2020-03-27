День проведения внеочередного заседания Рады пока не определен, - "слуга народа" Потураев

"На самом деле мы сейчас ожидаем окончательного пакета антикризисных мероприятий, и от этого зависит, в какой именно день мы соберемся для голосования: это будет завтра или это будет воскресенье. Соответственно, и день, и время проведения фракции", - сказал Потураев в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, если законопроекты будут готовы сегодня, то фракция может собраться вечером в пятницу.
Он также добавил, что правительство и представители профильных комитетов работают над законопроектами вторые сутки подряд, без перерыва.