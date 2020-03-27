Россия с начала марта перебросила на оккупированный Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами, - ГУР

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РФ продолжает поставки горюче-смазочных материалов, боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В частности, с начала марта на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях из РФ доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты", - говорится в сообщении.

В то же время под видом гуманитарной помощи российские т.н. "Волонтерские организации" активизировали поставки подразделениям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК материально-технических средств военного назначения, в т.ч. средств связи и комплектующих к ним, оптические прицелы для стрелкового оружия и вооружения боевых машин. При этом, каждый такой "гуманитарный груз" включает крупные партии антиукраинской пропагандистской литературы.

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