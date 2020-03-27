У начальника полиции Киева Крищенко, зараженного коронавирусом, удовлетворительное состояние здоровья, - Геращенко

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - написал Геращенко.
По его словам, круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным, установлен. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции.
Помещение столичного главка должным образом продезинфицировано.
"Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились", - добавил Геращенко.
Кроме того, по его словам, положительный тест на коронавирус показали анализы троих полицейских и одного курсанта.
Как сообщалось, начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом.
Пусть выздоравливает. Пригодиться. Ему ещё авака под стражу брать...
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