У начальника полиции Киева Крищенко, зараженного коронавирусом, удовлетворительное состояние здоровья, - Геращенко

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У замглавы Нацполиции, начальника полиции Киева Андрея Крищенко, у которого подтвердили коронавирус, удовлетворительное состояние здоровья. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - написал Геращенко.

По его словам, круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным, установлен. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции.

Помещение столичного главка должным образом продезинфицировано.

"Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились", - добавил Геращенко.

Кроме того, по его словам, положительный тест на коронавирус показали анализы троих полицейских и одного курсанта.

Как сообщалось, начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом.

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