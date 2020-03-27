Из Австрии вылетел спецрейс с эвакуированными украинцами

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самолет,ан

Спецрейс с 128 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Австрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посла Украины в Австрии Александра Щербы в Facebook.

"Вылетели. 128 пассажиров. В том числе двое перелетом Бангкок-Доха-Вена-Киев. Симптомов и температуры ни у кого нет", - отметил посол.

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Коронавирус и карантин
Австрия карантин эвакуация Щерба COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Вла
давай-давай віслюк, ще вези, епідемія розповсюджується дуже повільно, треба, щоб люди в Україні мерли швидше!!!
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27.03.2020 14:54
+3 экзорцист
... которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Австрии. Источник: https://censor.net.ua/n3184873

А раньше почему не вілетели??? А теперь за чей счет банкет, ребятки?
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27.03.2020 14:52
+3 Привет
У этих граждан было 3 месяца на то что бы вернуться...так что вопрос за чей счет остается открытым...
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27.03.2020 15:02
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