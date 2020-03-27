Убийство Шеремета: суд над Антоненко перенесли на 2 апреля, в СИЗО отказали в организации видеоконференции

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Конвой не привез Антоненко в суд, а изолятор временного содержания отказал следственному судье в организации видеоконференции, мотивируя это отсутствием письменного документа с мокрой печатью.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд по господину Антоненко перенесли на 2.04 10:30. Причина: конвой не привез господина Антоненко, а изолятор временного содержания (подразделение полиции) отказал следственному судье (!) в организации видеоконференции, мотивируя это отсутствием письменного документа с мокрой печатью", - говорится в сообщении.

По его словам в аналогичной ситуации 8 января в Киевском апелляционном суде была видеоконференция без мокрых печатей.

"Вчера следственная судья обязала прокурора обеспечить конвоирование подозреваемого или видеоконференцию (по согласию защиты). Прокурор Зузак сообщил, что получил это сообщение только сегодня ("не знал, что надо обеспечить участие подозреваемого"). Защита с учетом эпидемии, заранее соглашалась провести заседание в режиме видеоконференции", - отметил Маслов.

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Кроме того, Маслов подчеркнул, что защита может просить смягчить меру пресечения через 30 дней после ее избрания (6 марта): "Такое ходатайство по ст. 201 УПК должно быть рассмотрено в течение 3 (трех) дней. Защита подала его 16.03.2020 (в связи с затягиванием апелляции). Итак 3-дневный срок уже нарушен".

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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