Юлдашев оспорил в суде приказ об отмене его восстановления в должности прокурора Киева

1003

Экс-прокурор Киева Сергей Юлдашев обратился в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием прекратить действие приказа генерального прокурора Ирины Венедиктовой от 23 марта 2020 года, который отменяет приказ о его назначении на должность.

Заявление об обеспечении иска поступило в ОАСК, сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"В то же время, в суд поступил и административный иск, где истец - Сергей Юлдашев, в частности, просит ОАСК признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора, которым отменен приказ и.о. генерального прокурора Чумака В.В. о его назначении прокурором города Киева как незаконный", - указывается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новый прокурор Киева Юлдашев и его семья владеет недвижимостью на сумму около $2 млн: список имущества. ВИДЕО

На данный момент решается вопрос о наличии оснований для обеспечения иска и начала административного производства.

Напомним, 4 марта 2020 года Генеральный прокурор назначил люстрированного прокурора Сергея Юлдашева прокурором города Киева. Юлдашев был уволен согласно закону "Об очищении власти" в марте 2015 года. В феврале текущего года Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным его увольнение.

Виктор Чумак 6 марта, уже после увольнения Рябошапки, ввел в действие решение Рябошапки по Юлдашеву, и написал в Совет прокуроров обоснование назначения, где подробно расписал заслуги Юлдашева, и написал, что ОГПУ обязана выполнить решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля и назначить Юлдашева прокурором Киева.

24 марта Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева.