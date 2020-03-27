Юлдашев оспорил в суде приказ об отмене его восстановления в должности прокурора Киева

1003 15
юлдашев

Экс-прокурор Киева Сергей Юлдашев обратился в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием прекратить действие приказа генерального прокурора Ирины Венедиктовой от 23 марта 2020 года, который отменяет приказ о его назначении на должность.

Заявление об обеспечении иска поступило в ОАСК, сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"В то же время, в суд поступил и административный иск, где истец - Сергей Юлдашев, в частности, просит ОАСК признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора, которым отменен приказ и.о. генерального прокурора Чумака В.В. о его назначении прокурором города Киева как незаконный", - указывается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новый прокурор Киева Юлдашев и его семья владеет недвижимостью на сумму около $2 млн: список имущества. ВИДЕО

На данный момент решается вопрос о наличии оснований для обеспечения иска и начала административного производства.

Напомним, 4 марта 2020 года Генеральный прокурор назначил люстрированного прокурора Сергея Юлдашева прокурором города Киева. Юлдашев был уволен согласно закону "Об очищении власти" в марте 2015 года. В феврале текущего года Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным его увольнение.

Виктор Чумак 6 марта, уже после увольнения Рябошапки, ввел в действие решение Рябошапки по Юлдашеву, и написал в Совет прокуроров обоснование назначения, где подробно расписал заслуги Юлдашева, и написал, что ОГПУ обязана выполнить решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля и назначить Юлдашева прокурором Киева.

24 марта Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева.

Люстрация
люстрация суд Юлдашев Сергей
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5 Павел Довженко
Очередной вцепившийся в кресло, видать неплохо забашлял за назначение.
показать весь комментарий
27.03.2020 15:40
+3 Генрих Реалист
Ему не оспаривать, а в СИЗО сидеть и на допросы ходить. Ну ублюдки.
показать весь комментарий
27.03.2020 15:40
+3 Small Jerboa
Коррупционеров-свыней проще пристрелить, чем оттащить от кормушки.
Юлдашев оспорил в суде приказ об отмене его восстановления в должности прокурора Киева - Цензор.НЕТ 9440
показать весь комментарий
27.03.2020 15:51
Смотреть комментарии