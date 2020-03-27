С 28 марта закрывается въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны соседних регионов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
"Уважаемые граждане, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.
В штабе ООС просят относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений.