Пять медсестер родильного дома заразились коронавирусом в Виннице

9702

В Виннице у пяти сотрудниц роддома №5 обнаружили инфицирование коронавирусной инфекцией, состояние женщин удовлетворительное.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом во время брифинга сообщил мэр города Сергей Моргунов.

Первой заболела COVID-19 42-летняя медсестра, которая контактировала со своим знакомыми из Польши.

Когда специалисты начали проверять контакты, то обнаружили инфицирование у четырех ее коллег. Женщины, которым 30, 35, 60 и 44 года, не имеют явных признаков болезни, но вирус у них уже официально подтвержден. Они находятся в боксированных палатах первой городской клинической больницы. Их самочувствие удовлетворительное, температура нормальная, нет проявлений ОРВИ.

Акушерский корпус родильного дома №2 закрыли на карантин. "Там находится семь рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым", - заявил мэр Винницы.

На самоизоляции находится медицинский персонал, который был за пределами заведения.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, на 27 марта Винницкой области известно о девяти лицах, инфицированных коронавирусом.