В Испании коронавирусом заразились 9,4 тыс. медиков, в Италии - 6,2 тыс. медработников, из них 39 врачей умерли

По состоянию на вечер среды от коронавируса в Италии скончались 33 врача, но позже стало известно о смерти четырех врачей в Бергамо, врача из города Фоджа и семейного врача из Турина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Число инфицированных медицинских работников также увеличивается: по последним данным Института высшей медицины, число зараженных медиков выросло до 6205 человек. Это более 9% от общего числа больных коронавирусом в Италии.
В Испании число зараженных коронавирусом медицинских работников выросло до 9444 случаев. Об этом заявил директор координационного центра чрезвычайных ситуаций в здравоохранении при Минздраве Испании Фернандо Симон, пишет "Европейская правда".
Число зараженных медиков сейчас составляет 14,7% от общего количества инфицированных в Испании. Кроме того, количество случаев СOVID-19 среди медицинских работников в последние дни существенно возросло - так, по сравнению со вторником рост составляет 75%.
Были ли среди медиков умершие от коронавируса, не сообщается.
Кроме того, коронавирусом заразились 282 сотрудника Гражданской гвардии Испании, однако это не влияет на работу правоохранительной службы, поскольку службу продолжают выполнять 80 тысяч гвардейцев. В испанской армии зараженных меньше - 172.