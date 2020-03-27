В Черновцах при получении 1 тыс. долл. взятки задержана председатель военно-врачебной комиссии военкомата, - Нацполиция. ФОТО

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В Черновцах при получении взятки правоохранителями задержана председатель военно-врачебной комиссии военкомата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Черновцах при получении 1 тыс. долл. взятки задержана председатель военно-врачебной комиссии военкомата, - Нацполиция 01

Полицейские выяснили, что 54-летняя председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата требовала у призывника взятку за освобождение от службы в Вооруженных Силах Украины.

Сегодня, 27 марта, во время получения взятки в размере 1 тысяча долларов злоумышленница задержана в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В Черновцах при получении 1 тыс. долл. взятки задержана председатель военно-врачебной комиссии военкомата, - Нацполиция 02

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Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. По месту работы и жительства задержанной проходят обыски.

Сотрудники полиции проверяют других должностных лиц военного комиссариата на причастность к указанному преступлению.

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Взяточники Силовики
взятка Нацполиция правоохранительные органы Черновцы военкомат
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Топ комментарии
+1 Vitaliy Pavlov
доктор БЫКОВ... фамилия подходящая попалась... я же написал про расстрелять что это как бы так говорится... хотя порой нужно! а взяла 4 своей зарплаты просто так нифуя не делая...так это с одного оно взяла ..а их там сотни проходят и тысячи через комиссию... считать и фантазию включать умеешь? так мало того она делает двойной и тройное приступление. сама незаконно наживается.не платит налоги. и оставляет страну без защитников!.ну у тебя понятия о 1 тысяче баксов...я бляха на минималке пенсии бля живу в 1645 грн и субсидии с болячками давление и диабет и другое и что мне делать с таким богатство 60 долларов...? скажи...?((
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27.03.2020 17:35
+1 Скабичевский
Так какие проблемы? Если ее не устраивает ее работа пусть ищет другую, а не на взятках выезжает.
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27.03.2020 17:41
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