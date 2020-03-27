Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский

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Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский

В Херсонской областной инфекционной больнице им. Горбачевского, которая выбрана для госпитализации пациентов с симптомами коронавируса, в наличии 610 респираторов разных марок при потребности в 82 980 штук на время карантина. Таким образом реальное состояние обеспечения респираторами в больнице составляет 0,74%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные Херсонской областной государственной администрации.

У работников этого медицинского учреждения острый дефицит изоляционных халатов, разных марок, медицинских перчаток и прочего. Нет ни одного костюма биозащиты при потребности в 25 590 штук, рассказали эксперты.

В больнице в наличии 388 изоляционных халатов, при необходимости в 29 160, то есть лишь 1,33% от необходимого количества. Имеются также 1300 пар нитриловых перчаток при необходимости в 90 720 пар (1,43%). 1260 пар бахил при необходимости в 90 720 пар (1,39%). 199 медицинских фартуков при необходимости в 1 460 штук (13,63%).

Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский 01

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Впрочем чиновники ОГА отчитываются о достаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего таких в больнице 5, что составляет 100% от потребности.

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+7 Кирилл Лещенко
Ну что, 73%-ные, вера в мудрость Зе тверда как никогда? Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 3296
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27.03.2020 16:44
+4 кацахол
Зате Радуцкій трохи шекелів заробив.
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27.03.2020 16:47
+3 belge
Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский

Не верю. Наш пейсатый гетьман говорил месяц назад, что у нас от этого добра все закрома трещат.
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27.03.2020 16:45
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