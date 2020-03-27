На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий

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Первые массовые тестирования будут проведены со середины следующей недели.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вся наша команда круглосуточно работает над тем, чтобы не допустить на Львовщине человеческих потерь от коронавируса. Хочу анонсировать новое направление этого противодействия. ЛОГА совместно со Львовским ИТ кластером внедряет программу массового тестирования населения на коронавирус!" - заявил глава ОГА.

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"Я всегда повторяю, что наш приоритет в работе - люди! Поэтому все силы направлены на то, чтобы защитить жителей Львовщины. Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены со середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня и на это понадобится немало усилий, просто, я уверен, что эти усилия дадут тот результат, который мы ожидаем - сохранение здоровья и жизни миллионов украинцев. Первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом", - добавил глава ОГА.

"Благодарен за неравнодушие и социальную ответственность Львовскому ИТ кластеру. По их инициативе был создан проект "United for health". Первым этапом проекта был сбор средств на закупку первой партии тестов. Следующий этап проекта - сбор данных и информации (это даст возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем - предвидеть пики вспышки, загруженность медиков и т.д.) и запуск массового тестирования населения на коронавирус", - резюмировал Козицкий.