Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина

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Жителей многоквартирных домов на время карантина призывают ходить по лестнице и не пользоваться лифтами.

Об этом говорится в рекомендациях Министерства развития громад и территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.

В случае необходимости воспользоваться лифтом рекомендуется избегать соприкосновения кнопок лифтов и дверных ручек без перчаток.

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Также граждан призывают выходить из квартиры только в случае крайней необходимости, за пределами помещения по возможности пользоваться масками, перчатками, очками, избегать прикосновений к лицу, заказывать продукты и лекарства онлайн, максимально избегать скопления людей, не пользоваться детскими площадками и дезинфицировать личные вещи.

Кроме того, отмечается, что дистанция между людьми должна составлять минимум 1,5 метра.

"Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн; на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)", - говорится в рекомендациях.

Также украинцев призывают пускать в подъезд только знакомых людей.

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"Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве", - подчеркнули в министерстве.

Коронавирус и карантин
карантин Министерство развития громад и территорий COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Валерий Филатов 6ad2520b
Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина - Цензор.НЕТ 2228
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27.03.2020 17:19
+3 Дмитрий Кот dddce09e
Коронабесие продолжается. А где статистика смертей? Каждый сезон появляется новый вирус гриппа, от которого умирает много людей. В Китае,Италии, Испании статистика смертей не выходит за пределы годовых колебаний. Из-за чего сыр-бор? В этом году вирус гриппа назвали коронавирусом, через подконтрольные СМИ раскрутились мировую панику и остановили всю экономику планеты. Массовое умопомешательство.
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27.03.2020 17:12
+3 Василь Грім
Очевидно ))
А если серьёзно, то тупорылая власть, да и не только у нас... просто в истерике и не знают, что делать. У всех властей паника...
Наверное паника во всём мире... Ну может быть кроме Лукашенко. Хотя так же не понятно, правильно ли или нет его бравада...
Но одно понятно, что уже никакими ограничительными, запретительными мерами ничего не решишь... Только просто продлится агония во времени.
Если уже, очевидно, что проблему не решишь... то не нужно хоть паниковать.
Може хай діється божа воля.
Отменить все эти бесполезные карантины, ограничения, итд... и пусть будь, что будет. и так большинство заразится. и может чем быстрей тем лучше. Быстрей выработается иммунитет у человечества к этому короновирусу.
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27.03.2020 17:18
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