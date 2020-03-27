Гончаренко направил депутатское обращение Зеленскому с требованием разблокировать работу отечественных разработчиков тест-систем на коронавирус

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Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко требует от президента Зеленского разъяснений относительно блокирования работы Института молекулярной биологии и генетики НАНУ по разработке украинской тест-системы на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Власть блокирует производство отечественных тестов на коронавирус, которые дешевле иностранных аналогов", - заявил народный депутат.

Он сообщил, что обратился к президенту Зеленскому за разъяснением ситуации с тестами на коронавирус.

"Напомню, еще в январе Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ разработал тест-систему для выявления Covid-19, которая дешевле иностранных аналогов. Однако запустить массовое производство тестов не могут из-за постоянной задержки финансирования", - отметил он.

"Ситуация пробила дно абсурда, когда неделю назад сотрудников Института отправили в отпуск за свой счет и только позавчера начали снова выплачивать зарплату", - также добавил Алексей Гончаренко.

"Украина уже давно могла бы обеспечить себя тестами на коронавирус и не закупать их за рубежом. Почему власть блокирует работу Института? Это сознательный саботаж или служебная халатность? Жду ответа от президента", - отметил представитель "Европейской Солидарности".

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