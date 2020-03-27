ОГА запускают сервисы заказа лекарств онлайн, - Минздрав

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В период распространения коронавирусной инфекции Минздрав Украины рекомендует без необходимости не посещать места массового скопления и пользоваться онлайн-услугами для приобретения товаров первой необходимости или оплаты коммунальных услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Минздрав призывает органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование таких сервисов в их регионах. В частности, показателен опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала Меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств", - говорится в сообщении.

Пилотный проект "ЛекарстваДома" позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону. Сервис уже начал работать в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области.

Отмечается, что заказы не принимаются на медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства.

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