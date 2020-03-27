ОГА запускают сервисы заказа лекарств онлайн, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Минздрав призывает органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование таких сервисов в их регионах. В частности, показателен опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала Меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств", - говорится в сообщении.
Пилотный проект "ЛекарстваДома" позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону. Сервис уже начал работать в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области.
Отмечается, что заказы не принимаются на медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства.