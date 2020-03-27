Прокуратура сообщила о подозрении в причастности к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева еще двум лицам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ" со ссылкой на Офис генпрокурора.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственно-розыскные действия.
В ведомстве напомнили, что в январе этого года ОГП изменил подследственность и группу прокуроров в данном уголовном производстве. На данный момент уже 5 лицам сообщено о подозрении.
В интересах следствия детали об участии каждого из них в произошедшем не разглашаются.
Как сообщалось ранее, вечером 1 декабря 2019 г. в Киеве в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем автомобиля находился депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, член фракции "Солидарность" и член комиссии по вопросам бюджета и финансов.
В понедельник, 2 декабря 2019 г., столичные полицейские задержали двух мужчин по подозрению в убийстве трехлетнего Саши Соболева, которым впоследствии сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) УК. Подозреваемыми являются добровольцы Андрей Лаврега и Алексей Семенов.